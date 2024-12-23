Возгорание на площади 1,2 тыс. кв. м. ликвидировали в Починковском районе

фото: ГУ МЧС Нижегородской области
Ночью 4 января поступило оповещение о том, что магазин продовольственных и промышленных товаров на площади Ленина в Починках загорелся. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
К моменту прибытия, спасатели обнаружили плотное задымление и открытое горение здания.
Согласно информации, задействовано было 18 специалистов службы МЧС и 7 единиц техники.
Пострадавших и погибших от пожара нет. Возгорание локализовали и ликвидировали на площади в 1,2 тыс. квадратных метров.
Как сообщалось ранее, производственное здание сгорело в Сормовском районе Нижнего Новгорода.
Напомним, что женщина погибла на пожаре на Борском округе Нижегородской области.
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