Возгорание на площади 1,2 тыс. кв. м. ликвидировали в Починковском районе Происшествия

фото: ГУ МЧС Нижегородской области

Ночью 4 января поступило оповещение о том, что магазин продовольственных и промышленных товаров на площади Ленина в Починках загорелся. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

К моменту прибытия, спасатели обнаружили плотное задымление и открытое горение здания.

Согласно информации, задействовано было 18 специалистов службы МЧС и 7 единиц техники.

Пострадавших и погибших от пожара нет. Возгорание локализовали и ликвидировали на площади в 1,2 тыс. квадратных метров.

Как сообщалось ранее, производственное здание сгорело в Сормовском районе Нижнего Новгорода.

Напомним, что женщина погибла на пожаре на Борском округе Нижегородской области.