Двое мужчин погибли во время ремонта машины в Нижегородской области Происшествия

Уром 4 января в селе Ичалки городского округа Перевозский погибли двое мужчин. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, на людей наехал водитель микроавтобуса, когда они ремонтировали автомобиль на обочине дороги.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.

Как сообщалось ранее, смертельное ДТП унесло жизни 2-х молодых людей в Семенове.

Напомним, что шесть человек пострадали в ДТП в Краснобаковском районе.