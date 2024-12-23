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Общество

Более 200 км федеральных трасс отремонтировали в Нижегородской области

06 января 2025 10:40  [123] Общество

Фото: Упрдор Москва – Нижний Новгород

Подрядные организации отремонтировали около 215 км трех федеральных трасс в Нижегородской области с 2022 по 2024 год. Об этом сообщает Упрдор Москва-Нижний Новгород.

За три года в нормативное состояние привели около 215 км магистралей М-7 "Волга", Р-158 Нижний Новгород – Саратов и Р-177 "Поветлужье", что составляет 37 % от общей протяженности федеральных трасс в Нижегородской области (578 км).

Так, основные работы завершились на двухполосных участках трассы М-7 "Волга" с 474-го по 490-й км в Кстовском районе и с 524-го по 568-й км в Лысковском и Воротынском районах.

"Серьезные ремонтные работы завершились на участке трассы Р-177 "Поветлужье" с 146-го по 187-й км в Воскресенском районе. Здесь за два года дорожники привели в нормативное состояние 40 км трассы. Здесь также обустроили наземные переходы и остановки",- говорится в сообщении.

На трассе Р-158 Нижний Новгород – Саратов плановый ремонт завершился на 26-километровом участке с 193-го по 219-й км в Починковском районе. В настоящее время на отрезке магистрали от поселка Нижегородец до Арзамаса ремонт дороги с расширением до четырех полос ведется на двух участках общей протяженностью 37 км.

В Дальнеконстантиновском районе завершается капремонт участка с 40-го по 52-й км. Дорожники закончили работы по расширению более 8 км трассы.

Напомним, на расширении участка трассы Р-158 в с 77 по 104 км Арзамасском районе выделили 8,2 млрд рублей.

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Теги:
Дороги Ремонтные работы
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