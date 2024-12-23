Интервальное движения введут на мосту Нижегородской ГЭС с 9 января Общество

Фото: vk.com/nigges

Интервальное перекрытие движения введут на мосту Нижегородской ГЭС в Городецком районе с 9 до 13 января. Об этом сообщается в официальной группе гидросооружения в соцсети Вконтакте.

Ограничение на мосту будет вводиться с 21:00 до 3:00 следующего дня.

Продолжительность интервалов перекрытия движения составит до 90 минут. Дальше на 30 минут будет возобновляться движение по переправе.

"Введение интервального движения связан с проведением работ по армированию и усилению ограждений проезжей части моста",- говорится в сообщении.

Напомним, внеплановый ремонт начался на мосту Нижегородской ГЭС в Городецком районе в апреле 2024 года.

Также сообщалось, что с января прошлого года на этом мосту было введено ограничение для движения большегрузов.