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Общество

Интервальное движения введут на мосту Нижегородской ГЭС с 9 января

06 января 2025 15:57  [61] Общество

Фото: vk.com/nigges

Интервальное перекрытие движения введут на мосту Нижегородской ГЭС в Городецком районе с 9 до 13 января. Об этом сообщается в официальной группе гидросооружения в соцсети Вконтакте.

Ограничение на мосту будет вводиться с 21:00 до 3:00 следующего дня.
Продолжительность интервалов перекрытия движения составит до 90 минут. Дальше на 30 минут будет возобновляться движение по переправе.

"Введение интервального движения связан с проведением работ по армированию и усилению ограждений проезжей части моста",- говорится в сообщении.

Напомним, внеплановый ремонт начался на мосту Нижегородской ГЭС в Городецком районе в апреле 2024 года.

Также сообщалось, что с января прошлого года на этом мосту было введено ограничение для движения большегрузов.

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Теги:
Городецкий район Мосты
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