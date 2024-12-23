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Общество

Более 2500 деревьев и кустарников высадили в Канавине в 2024 году по нацпроекту

09 января 2025 10:41  [84] Общество

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Более 2,5 тысяч деревьев и кустарников высадили в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" в Канавинском районе Нижнего Новгорода 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Так, на благоустроенных в 2024 году общественных пространствах на улицах Марата, Акимова и Московском шоссе были высажены ели, липы, ивы и спиреи. Только на благоустроенном Мещерском бульваре посеяли газон на площади более 7 тысяч кв. метров, высадили 75 деревьев и более 1,7 тысячи кустарников.

В течение года отдельное внимание уделялось посадке цветов и разбивке клумб. В отделе благоустройства Канавинского района сообщили, что в прошлом году цветы посадили на общей площади более 3 тысяч кв. метров.

"Самое большое количество цветов появилось на видовых точках района – улицах Советской, Бетанкура и на Волжской набережной. Осенью подрядчики посадили клубневые цветы на улицах Григорьева, Бульваре Мира, в сквере Победы. Весной они расцветут одними из первых и будут радовать нижегородцев и гостей города", - добавили в районной администрации.

Напомним, второй этап благоустройства парк 1 мая в Нижнем Новгороде завершится летом 2025 года.

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Теги:
Благоустройство Канавинский район
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