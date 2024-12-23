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Политика

Офис почетного консула Киргизии откроют в Нижнем Новгороде в 2025 году

09 января 2025 12:15  [112] Политика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Офис почетного консула Киргизской Республики планируется открыть в Нижнем Новгороде в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Консульский офис возглавит руководитель IТ-компании Вадим Юн. Он станет седьмым почетным консулом в Нижнем Новгороде.

По словам министра международных и межрегиональных связей региона Ольги Гусевой, открытие консульского офиса Киргизии в Нижнем Новгороде станет мощным импульсом для развития двустороннего сотрудничества.

"Мы ожидаем активизации совместных проектов в промышленности, например, в сфере передовых технологий и машиностроения, а также в сельском хозяйстве, где возможен обмен опытом в земледелии и переработке сельхозпродукции. Консульский офис также обеспечит платформу для расширения культурных обменов. Мы планируем проводить выставки, демонстрирующие киргизское искусство и ремесла, концерты традиционной киргизской музыки. Это значительно обогатит культурную жизнь нашего региона и укрепит дружеские связи", - подчеркнула Гусева.

Отметим, что сейчас в Нижнем Новгороде работают почетные консулы Абхазии, Австрии, Армении, Боснии и Герцеговины, Мальты и Франции.

Напомним, Нижегородская область приняла 218 иностранных делегаций в 2024 году.

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Теги:
Консульство Международное сотрудничество
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