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Общество

Правительство РФ перечислило Нижегородской области еще 83,2 млн рублей по программе "Стимул"

09 января 2025 15:49  [58] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородская область получила из федерального бюджета дополнительно 83,2 млн рублей на строительство первого этапа дорожной инфраструктуры в жилом комплексе "Савин Парк" в Кстовском районе. Об этом сообщает региональное министерство строительства.

Средства выделены Нижегородской области в декабре 2024 года по программе "Стимул" национального проекта "Жилье и городская среда", преемником которого в 2025 году стал нацпроект "Инфраструктура для жизни".

"Условием получения федерального финансирования объекта по программе "Стимул" является ввод жилья на ближайших территориях. Для строительства первого этапа дорожной инфраструктуры протяженностью 872 метра был обеспечен ввод домов в ЖК "Савин Парк", - пояснили в региональном минстрое.

Всего в рамках проекта по развитию территории в районе деревни Ржавка в Кстовском районе для удобства жителей ЖК "Савин Парк" планируется построить новую дорогу от Восточного подъезда к деревне Анкудиновка. Ее протяженность составит 2,7 км.

Напомним, детсад на 280 мест построят в ЖК "Савин парк" в Кстовском районе в 2025 году.

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Теги:
Дороги Строительство
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