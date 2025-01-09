Новый трамвайный маршрут откроют в Нижнем Новгороде в январе Общество

Фото: Кира Мишина, photo.pravda-nn.ru

Новый трамвайный маршрут откроют в Автозаводском районе Нижнего Новгорода в январе. Об этом сообщает "Центр развития транспортных систем" региона.

Маршрут будет пролегать от остановки "52-й квартал" до остановочного пункта "Соцгород-2".

"Расписание трамвая составят с учетом начала и окончания уроков в школах, расположенных около улицы Строкина", - говорится в сообщении.

До внесения изменений в реестр муниципальных маршрутов общественного транспорта Нижнего Новгорода этот маршрут будет отображаться как № 22.

Напомним, "Белкоммунмаш" отправит в Нижний Новгород трехсекционный трамвай.