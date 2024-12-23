"Белкоммунмаш" готовится к отгрузке трехсекционного трамвая для Нижнего Новгорода

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Предприятие "Белкоммунмаш" (Республика Беларусь) готовится к отгрузке трехсекционного трамвая марки Т856 для Нижнего Новгорода. Об этом сообщается в Telegram-канале "БКМ Холдинг".
Специалисты предприятия завершили остекление вагона, установили пол, двери и светотехнику. Также установлены пассажирские сиденья, поручни, системы отопления и кондиционирования.
"Трамвай Т856 для Нижнего Новгорода уже на финальной стадии сборки и в ближние дни будет отгружен заказчику", - пояснили в пресс-службе "БКМ Холдинг".
Длина трехсекционного трамвая составляет 27,5 метра, число мест для сидения – 55, а пассажировместимость – 287 человек.
Напомним, Нижний Новгород получит партию из 15 белорусских электробусов в 2025 году.
Также ранее сообщалось, что Нижегородская область закупает около 300 электробусов и трамваев у Белоруссии.
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