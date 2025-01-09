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Культура и отдых

Туристический налог ввели в Балахнинском районе

09 января 2025 18:34  [83] Культура и отдых

Фото: администрация Балахнинского округа

Туристический налог ввели в Балахнинском округе Нижегородской области в 2025 году. Соответствующее постановление Совета депутатов округа опубликовано на сайте районной администрации.

Ставка туристического налога в 2025 году составит 1% от налогооблагаемой базы. В течение нескольких лет она будет повышаться на один процентный пункт, пока не достигнет 5% в 2029 году.

"Налогоплательщиками станут физические лица и организации, которые предоставляют места для временного проживания", - говорится в сообщении.

По данным районной администрации, за десять месяцев 2024 года Балахнинским музейным историко-художественным комплексом обслужено более 30 000 человек.

Ранее туристический налог ввели в Городецком районе Нижегородской области.

Напомним, более 4 млн туристов посетили Нижегородскую область в 2024 году.

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Теги:
Балахнинский район Туризм
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