Более 4 млн туристов посетили Нижегородскую область в 2024 году

Нижегородскую область с начала 2024 года посетили более 4 млн туристов. Это на 12,5% больше, чем в 2023 году,
Как сообщает pravda-nn.ru, об этом корреспонденту сайта рассказали в региональном министерстве туризма и промыслов.
В основном туристы приезжали в Нижний Новгород, Городец, Арзамас, Дивеево, а также в Семёнов, Чкаловск, Выксу и на озеро Светлояр.Основная масса туристов прибыла из Москвы, Санкт-Петербурга, Владимирской области и Республики Чувашия.
Относительно иностранного турпотока, то в 2024 году Нижегородскую область посетили более 33 тысяч иностранцев. Это на 73% больше, чем в 2023 году. Гости прибывали, в основном, из стран БРИКС.
Ранее сообщалось, что Нижний Новгород вошел в топ-5 популярных городов для аренды жилья на Новый год.
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