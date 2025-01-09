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Общество

Гостиницу построят на месте бывшего завода шампанских вин в Нижнем Новгороде

10 января 2025 15:11  [4] Общество

Фото: национальныепроекты.рф

Новую гостиницу планируется построить около ТЦ "Куб" на месте бывшего завода шампанских вин в Советском районе Нижнего Новгорода. Об этом говорится в приказе министерства градостроительной деятельности и развития агломераций региона.

Отель будет возведен на земельном участке площадью около 3 га в границах улиц Республиканской, Полтавской, Родниковой и Генкиной.

Высота гостиницы составит 10 этажей. В здании будет предусмотрен подземный этаж. Общая площадь здания - 12993 кв. метра.

Подготовкой рабочей документации и проведением изысканий займется ООО "Строй Сити Регион".

Подрядная организация должна предоставить проект планировки в министерство градостроительной деятельности и развития агломераций региона не позднее одного года с момента издания приказа.

Напомним, гостиничный комплекс построят на Гребном канале в Нижнем Новгороде.

Также ранее сообщалось, что гостиницу построят у трассы М-12 в Нижегородской области.

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Теги:
Гостиницы Строительство
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