Здание больницы №30 в Нижнем Новгороде отремонтируют за 787 млн рублей Общество

Около 787 млн рублей направят на подготовку проекта и капремонт здания больницы № 30 на улице Березовской, 85А (литер А, А1, А2, А3 и литр Б) в Московском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Подрядная организация уже определена, однако ее название не раскрывается.

Подрядчику предстоит, в частности, отремонтировать отмостку, фундамент здания, электропроводку, систему канализации, а также провести гидроизоляцию стен.

Средства на подготовку проекта и ремонта здания больницы выделят из региональной казны, а также из бюджета лечебного учреждения.

Работы должны завершиться до 1 декабря 2025 года.

Напомним, проект капремонта двух корпусов Нижегородской детской больницы прошел госэкспертизу.