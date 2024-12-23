Проект капремонта двух корпусов Нижегородской детской больницы прошел госэкспертизу Общество

Проект капремонта двух корпусов Нижегородской детской областной больницы прошел госэкпертизу. Об этом сообщается в Едином реестре заключений проектной документации.

В корпусах лечебного учреждения, расположенных на улице Ванеева, 211 литер К и литер П, планируется отремонтировать фасады, окна и кровлю.

Проектную документацию подготовили специалисты ГП НО "ДиРОН".

Напомним, на ремонт корпусов Нижегородской детской областной больницы в 2019-2021 годах было выделено около 140 млн рублей.

Также ранее сообщалось, что новую поликлинику построят в Советском районе за 700 млн рублей.