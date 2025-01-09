"Союзмультфильм" взыскал с нижегородской компании 90 тысяч рублей Общество

Фото: сайт киностудии

"Киностудия "Союзмультфильм"" отсудила с нижегородской компании ООО "ЗВУК НН" 90 тысяч рублей за нарушение авторских прав. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.

Нижегородская компания, занимающаяся прокатом звукового и светового оборудования, обвинялась в нелегальном использовании изображений героев мультфильмов, например, Волка из "Ну, погоди", Кота Матроскина, Чебурашки, Винни-Пуха, Буратино и других.

"Союзмультфильм" просил взыскать с компании "ЗВУК НН" компенсацию в размере 165 тысяч рублей. Арбитражный суд Нижегородской области удовлетворил иск лишь частично. В результате сумма сократилась до 90 тысяч рублей.

Контрафактный товар (13 дисков с изображениями) суд постановил уничтожить.

Напомним, киностудия "Союзмульфильм" подала иск к нижегородской компании на 81 млн рублей.