Экс-главу Ленинского района приговорили к условному сроку за халатность Общество

Суд вынес приговор бывшему главе администрации Ленинского района Нижнего Новгорода и его заместителю, которые обвинялись в халатности. Об этом сообщает прокуратура региона.

В суде было установлено, что в конце сентября 2022 года мэрия Нижнего Новгорода поручила провести благоустройство территории бывшего строительного рынка "Карповский". Однако возложенные на них обязанности подсудимые не исполнили. По этой причине около открытого колодца не оказалось ограждения. В результате в декабре 2022 года мужчина провалился в данный колодец с водой, откуда не смог выбраться и погиб.

Суд приговорил экс-главу администрации Ленинского района к двум с половиной лишения свободы условно, а его заместителя – к полутора годам условного срока.

Также бывшему главе районной администрации запретили работать на муниципальной службе в течение двух с половиной лет, а его заму – два года.

Кроме того, суд взыскал по иску потерпевшей с администрации Нижнего Новгорода моральный вред в размере 2 млн рублей.

Напомним, бывший замглавы Ленинского района Нижнего Новгорода получил 4 года условно.