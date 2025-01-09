Дорожные службы Нижнего Новгорода усилили работу в преддверии снегопада
Дорожные службы Нижнего Новгорода усилили работу в преддверии снегопада. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.
Согласно информации, значительное ухудшение погоды прогнозируется ближе к ночи — до 11 см снега и похолодание.
Пока с дорог активно откачивают воду. При минусовой температуре приступят к обработке противогололёдными материалами. После этого будет действовать режим полного цикла: прометание, сразу новая обработка и повтор работ.
По заверщении снегопада планируется ускорить вывоз снега.
"В Нижнем Новгороде устоялась погода, которая больше напоминает март, но никак не январь. Перед началом зимы наши дорожники готовились к работе в снегопады, а в итоге их испытывает дождь и резкие перепады температуры с "минуса" на "плюс" и обратно", - обратил внимание Юрий Шалабаев.
Он выразил уверенность, что все службы "будут работать на износ", но попросил и водителей с пешеходами быть внимательнее на дорогах.
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