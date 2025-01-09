Прокуратура контролирует ситуацию с задержкой рейсов в Санкт-Петербург Общество

Прокуратура контролирует ситуацию с задержкой рейсов в Санкт-Петербург

Приволжская транспортная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров из-за задержек отправления воздушных судов в Санкт-Петербург. Об этом сообщили в ведомстве.

12 января в пункте назначения наблюдаются неблагоприятные метеоусловия.

По предварительным данным, сдвиги в графике произошли для рейсов из Казани, Нижнего Новгорода, Пензы, Саранска, Ульяновска и Уфы.

В частности, из Нижнего Новгорода, согласно онлайн-табло международного аэропорта им. В.П. Чкалова, на сегодня было намечено три перелёта в северную столицу. Smartavia отменила вылет в 12:35 и объявлено о задержке рейса с 20:15 до 21:15. Вылет "России", намеченный на 19:45, планируется произвести по расписанию.

Также отменён рейс 5N-509 Smartavia из Санкт-Петербурга, планировавшийся в 11:20.

Прибытие рейса FV-6107 авиакомпании "Россия", намеченное на 18:50, ожидается в 20:00. Самолёт рейса 5N-1509 Smartavia перенесён с 19:30 на 21:35.

На период ожидания пассажирам должны быть предоставлены услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами. Для контроля за их исполнением организована работа мобильных приёмных.

В случае нарушений законодательства пассажиры можно обращаться к дежурному прокурору Приволжской транспортной прокуратуры по номеру +7 (910) 796-59-45.

По данным Росавиации, в районе санкт-петербургского аэропорта Пулково продолжаются сильные ливневые осадки в виде снега. С небольшим перерывом днём работа воздушной гавани была сегодня приостановлена и вновь возобновлена лишь после 17:10.

Ранее сообщалось, что новый авиарейс Нижний Новгород - Кострома появится в 2025 году