Новый авиарейс Нижний Новгород - Кострома запустят весной 2025 года

Фото:
Новый авиарейс Нижний Новгород - Кострома появится в 2025 году. Об этом сообщает НТА-Приволжье.
Согласно информации, Росавиация утвердила на 2025 год перечень субсидируемых межрегиональных маршрутов. В нём указано, что с 1 марта 2025 года откроется авиасообщение между Костромой и Нижним Новгородом.
Отмечается, что рейсы будут софинансироваться на 61% из бюджета Костромской области. Направление будет обслуживать АО "Костромское авиапредприятие".
Перелёты планируется производить один раз в неделю с 1 марта по 30 апреля и с 1 октября по 31 декабря. На рейсах будут работать самолёты АН-26 вместимостью 41 кресло.Напомним, что аэропорт имени Чкалова сохранит прямые рейсы по маршруту Нижний Новгород – Минск в 2025 году. Маршрут будут обслуживать авиакомпании Nordwind и "Икар". Полёты будут выполняться по средам и субботам туда и обратно.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+