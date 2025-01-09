Новый авиарейс Нижний Новгород - Кострома запустят весной 2025 года Общество

Фото: Аэропорт им. Чкалова

Новый авиарейс Нижний Новгород - Кострома появится в 2025 году. Об этом сообщает НТА-Приволжье.

Согласно информации, Росавиация утвердила на 2025 год перечень субсидируемых межрегиональных маршрутов. В нём указано, что с 1 марта 2025 года откроется авиасообщение между Костромой и Нижним Новгородом.

Отмечается, что рейсы будут софинансироваться на 61% из бюджета Костромской области. Направление будет обслуживать АО "Костромское авиапредприятие".

Перелёты планируется производить один раз в неделю с 1 марта по 30 апреля и с 1 октября по 31 декабря. На рейсах будут работать самолёты АН-26 вместимостью 41 кресло.