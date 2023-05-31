Депутаты дзержинской Думы приняли участие в акции по сдаче донорской крови Общество

Фото: пресс-служба Думы Дзержинска

Депутаты Думы Дзержинска Александр Терентьев и Игорь Крашенинников во Всемирный День донора посетили Дзержинскую станцию переливания крови и приняли участие в акции по сдаче донорской крови.

Сначала, как и все доноры, они прошли общее обследование. Александр Терентьев рассказал, что для него это не первый опыт сдачи крови. Донором он был, когда служил в армии. Сейчас вновь решил присоединиться к движению сдачи крови и её компонентов.

"Быть донором – это не просто разово сдать кровь, это ответственность. Это особый – правильный, здоровый режим жизни. Но самое важное – это возможность помочь людям", - сказал Александр Терентьев.

Для Игоря Крашенинникова сегодняшнее событие – новый опыт. О том, чтобы стать донором, депутат задумывался давно, и решение было взвешенным.

"Знаю, что донорство укрепляет организм, он учится быстрее восстанавливаться после потери крови. Но прежде всего - это, конечно, помощь людям. 450 мл крови – не такая уж большая потеря для организма. Но для кого-то это может стать шансом", - говорит Игорь Крашенинников.

В Дзержинске около 2500 почётных доноров. Ежедневно на станцию переливания крови приходят 30-50 человек.

"Ежегодно у нас в городе сдают порядка 6 тонн крови и её компонентов. Потребность определяется спросом медучреждений. И она стабильная. Доноров у нас в городе хватает. Но мы всегда рады новым", - сказал заведующий филиалом Дзержинской станции переливания крови Игорь Сутырин.