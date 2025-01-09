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Экономика

Нижегородской области перечислили 23,9 млрд рублей на транспортные проекты

13 января 2025 12:54  [96] Экономика

Нижегородская область получила восемь траншей инфраструктурного бюджетного кредита (ИБК) из федерального бюджета на общую сумму 23,9 млрд рублей в 2024 году. Об этом сообщает министерство финансов региона.

В 2021 году Нижегородской области был одобрен самый большой в России портфель ИБК на реализацию масштабных инфраструктурных проектов в объеме более 107 млрд рублей.

По словам замгубернатора Нижегородской области Егора Полякова, в общей сложности регион получил ИБК на общую сумму в 57,3 млрд рублей.

"Из них 23,9 млрд рублей – в 2024 году. На эти средства реализуем масштабные инфраструктурные проекты: строим новые станции метро, дублер проспекта Гагарина, модернизируем электротранспорт, реконструируем дороги, создаем объекты инженерной инфраструктуры ОЭЗ "Кулибин". Очередные транши ИБК ожидаем и в этом году", - рассказал Поляков.

В региональном минфине добавили, что привлечение федеральных бюджетных кредитов стало одной из основных причин увеличения госдолга Нижегородской области, который по состоянию на 1 января 2025 года достиг 168,9 млрд рублей. По сравнению с началом 2024 года госдолг вырос на 13,7 млрд рублей.

"Большую часть структуры госдолга Нижегородской области всегда составляют долгосрочные бюджетные кредиты. Сейчас это 75% от общего объема. Около 15,4 % в структуре госдолга – государственные ценные бумаги, 8,9% – кредиты коммерческих банков, привлеченные для частичного погашения ранее принятых долговых обязательств. Коммерческие кредиты мы планируем погасить уже до конца января. Еще 0,7 % составляют госгарантии", - отметила министр финансов региона Ольга Сулима.

Таким образом, долговая нагрузка бюджета Нижегородской области на 1 января 2025 года сложилась на уровне 60% и находится на экономически безопасном уровне.

Напомним, Нижегородская область получила 1,3 млрд рублей на укрепление склонов Черниговской набережной.

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