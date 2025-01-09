СК опубликовал жуткие кадры из квартиры убитых в Балахне матери и ребенка

Нижегородский СК показал видео с места убийства 29-летней женщины и ее полуторагодовалой дочки в Балахне. Жуткими кадрами поделились в пресс-службе силового ведомства.
Следователи осмотрели квартиру, в которой мужчина расправился со своей супругой и дочерью. За двойное преступление задержан 35-летний муж и отец убитых.
Напомним, трагедия произошла в квартире дома, расположенного на улице Бумажников в Балахне. По предварительным данным, задержанный ударил свою жену ножом, а дочь забил тупым предметом по голове. От полученных трав ребенок скончался на месте, ее мать была госпитализирована, однако позже скончалась в больнице. Возбуждено уголовное дело.
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