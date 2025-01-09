Нижегородцы заключили 254 брака с иностранцами в 2024 году

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254 брака с иностранными гражданами было заключено в Нижегородской области в 2024 году, рассказала глава регионального управления ЗАГС Ольга Краснова журналистам 13 января.
По словам Красновой, наиболее частыми партнерами для нижегородцев стали граждане стран ближнего зарубежья, включая Азербайджан, Армению, Таджикистан и Узбекистан.
Международные браки составили 2% от общего числа заключенных союзов в прошлом году.
Ранее в ЗАГСе назвали самые популярные даты для бракосочетаний в 2025 году.
Также сообщалось, что в Нижегородской области с начала текущего года в брак вступили более 100 пар.
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