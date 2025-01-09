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Общество

Нижегородцы заключили 254 брака с иностранцами в 2024 году

13 января 2025 20:50  [64] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

254 брака с иностранными гражданами было заключено в Нижегородской области в 2024 году, рассказала глава регионального управления ЗАГС Ольга Краснова журналистам 13 января.

По словам Красновой, наиболее частыми партнерами для нижегородцев стали граждане стран ближнего зарубежья, включая Азербайджан, Армению, Таджикистан и Узбекистан.

Международные браки составили 2% от общего числа заключенных союзов в прошлом году.

Ранее в ЗАГСе назвали самые популярные даты для бракосочетаний в 2025 году.

Также сообщалось, что в Нижегородской области с начала текущего года в брак вступили более 100 пар.

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