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Бизнес

Нижегородский ЗАГС назвал самые популярные даты для бракосочетаний в 2025 году

16 декабря 2024 10:13  [94] Бизнес

Более 200 заявлений подали нижегородцы на регистрацию брака 2025 году на данный момент.  Об этом ИА "Время Н" сообщили в Главном управлении ЗАГС региона.

По данным управления, самыми популярными датами для бракосочетаний в следующем стали 25.01.2025, 25.07.2025 и 08.08.2025.

Кроме того,  в управлении сообщили, что по пожеланиям новобрачных "Нижегородский Дом бракосочетания" будет осваивать новые площадки для проведения торжественных свадебных церемоний. Например, такие как колесо обозрения "НиНо", парк "Швейцария", колокольня кремлевского Спасо-Преображенского кафедрального собора, усадьба Сироткиных, зал Шаляпина Нижегородского хорового колледжа им. Л.К. Сивухина и новый фуникулер.Количество таких церемоний будет зависеть от спроса от молодоженов.

В ЗАГСе отметили, что в 2025 году повышение стоимости услуг обрядового характера не планируется.

Ранее сообщалось, что до конца года в Нижегородской области будет сыграно почти полторы тысячи свадеб.

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Теги:
ЗАГС свадьба
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