Более 100 пар вступили в брак в Нижегородской области с навала года Общество

Фото: Главное управление ЗАГС Нижегородской области

В первые дни наступившего 2025 года в органах ЗАГС Нижегородской области зарегистрировали 104 брака. Из них 36 браков зарегистрировано 9 января и 65 – 10 января.

По данным руководителя главного управления ЗАГС Нижегородской области Ольги Красновой, органы ЗАГС принимают заявления на свадебный сезон-2025. По данным на 10 января, уже принято почти 5,5 тысяч заявлений.

Самыми востребованными датами для бракосочетаний Ольга Краснова отметила 25.07.2025 и 08.08.2025. На эти дни принято 328 и 219 заявлений соответственно.

Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь в Нижегородской области родились 11 детей.