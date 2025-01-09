Более 100 пар вступили в брак в Нижегородской области с навала года

Фото:
В первые дни наступившего 2025 года в органах ЗАГС Нижегородской области зарегистрировали 104 брака. Из них 36 браков зарегистрировано 9 января и 65 – 10 января.
По данным руководителя главного управления ЗАГС Нижегородской области Ольги Красновой, органы ЗАГС принимают заявления на свадебный сезон-2025. По данным на 10 января, уже принято почти 5,5 тысяч заявлений.
Самыми востребованными датами для бракосочетаний Ольга Краснова отметила 25.07.2025 и 08.08.2025. На эти дни принято 328 и 219 заявлений соответственно.
Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь в Нижегородской области родились 11 детей.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+