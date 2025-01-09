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Эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии января в Нижнем Новгороде

14 января 2025 11:32  [116] Общество

Аналитики проанализировали 87 000 предложений работы в крупных городах России и выбрали наиболее привлекательные вакансии. Об этом сообщает сервис SuperJob.

Так, в январе 2025 года в Нижнем Новгороде самую высокую зарплату предлагают менеджеру по продажам - от 150 до 250 тысяч рублей.

Второе место у вакансии менеджера по логистике в организации, которая предоставляет полный комплекс услуг по организации грузоперевозок автотранспортом, ремонту и продажам грузовой техники. Будущему сотруднику готовы платить от 150 тысяч рублей и компенсировать расходы на фитнес.

Третье место – у вакансии старшего специалиста по продажам корпоративным клиентам у крупного провайдера цифровых услуг и решений. Ему готовы платить от 120 тысяч рублей в месяц.

Помимо этого, в рейтинг вошли вакансии менеджера по транспортной логистике в транспортно-экспедиционной организации с уровнем дохода от 120 тысяч рублей и маляра-подготовщика (от 100 до 150 тысяч рублей) в кузовном цехе.

Напомним, более 15 тысяч вакансий представлено на Всероссийской ярмарке вакансий в Нижнем Новгороде.

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Теги:
вакансии Работа
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