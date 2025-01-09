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Общество

Более 25 тысяч нижегородцев нашли работу в 2024 году благодаря службе занятости

10 января 2025 14:57  [8] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В 2024 году в Нижегородскую службу занятости за помощью в поиске сотрудников обратилось более 21 тысячи работодателей, сообщает пресс-служба правительства региона,

По словам заместителя губернатора Нижегородской области Егора Полякова, это в два раза больше, чем в 2023 году. Тогда за помощью обратились 11 тысяч работодателей.

"Увеличение числа обращений работодателей свидетельствует о высоком спросе на кадры в нашем регионе. При содействии службы занятости населения за прошлый год трудоустроено более 25 тысяч человек", - сказал Егор Поляков.

Директор Нижегородского кадрового центра "Работа России" Людмила Егорова отметила, что предприятиям реального сектора особенно нужны специалисты инженерных специальностей и представители рабочих профессий.

Больше всего в сотрудниках нуждаются предприятия по производству одежды и спецодежды, организации, которые предоставляют услуги по переводке граждан, а также сельскохозяйственные предприятия. Самые востребованные профессии в настоящее время  – водители автомобилей и автобусов, грузчики, инженеры, бухгалтеры, администраторы и воспитатели.

Подготовка необходимых экономике специалистов становится задачей нового нацпроекта "Кадры", сформированный по поручению президента России Владимира Путина.

Разместить свои вакансии можно через единую цифровую платформу "Работа России".

Ранее сообщалось, что дворник стал самой дефицитной профессией в Нижегородской области в 2024 году.

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Теги:
Работа Трудоустройство
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