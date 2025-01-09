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Общество

Прокуратура нашла нарушения на очистных сооружениях в Нижегородской области

14 января 2025 12:59  [139] Общество

Фото: Росприроднадзор по Нижегородской области

Нижегородская природоохранная прокуратура обнаружила нарушения на очистных сооружениях в трех округах Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Сотрудники природоохранной прокуратуры установили, что в Ардатовском и Городецком муниципальных округах, а также в городском округе Семеновском на очистных сооружениях, построенных и реконструируемых по федеральному проекту "Оздоровление Волги", происходит сброс сточных вод с превышением предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.

Для устранения этих нарушений природоохранный прокурор обратился в суд. Тот полностью удовлетворил исковые требования прокурора.

"На эксплуатирующие очистные сооружения организации возложена обязанность обеспечить нормативную очистку сточных вод",  - пояснили в нижегородской природоохранной прокуратуре.

Напомним, депутат Госдумы Жанна Рябцева обнаружила недочеты в очистных сооружениях в Лыскове.

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Теги:
Прокуратура Экология
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