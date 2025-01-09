Успешную операцию на сухожилии выполнили солистке нижегородского оперного театра Общество

Успешную операцию на сухожилии выполнили солистке нижегородского оперного театра. Об этом сообщает ИА "Стационар-пресс".

Согласно информации, солистку Нижегородского театра оперы и балета им.Пушкина Анну Мартиросян прооперировали в Нижнем Новгороде 14 января.

У пациентки был сильный разрыв связок. Врачи сделали реконструкцию "переднего креста", причем трансплантат взяли из собственного сухожилия пациентки. По прогнозам, на сцену солистка вернется ближе к лету.

Ранее сообщалось, что нижегородцам напомнили о правилах приема антибиотиков.