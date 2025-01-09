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Общество

Приставы заставили нижегородца выплатить сыну 2 млн рублей

14 января 2025 16:38  [40] Общество

Фото: ГУФССП России по Нижегородской области

Судебные приставы в Нижнем Новгороде обязали мужчину выплатить задолженность по алиментам несовершеннолетнему сыну в размере около 2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП по региону.

По данным надзорного ведомства, мужчина накопил долги по алиментным платежам в размере около 2 млн рублей. Причем он не поддерживал контактов с сыном, у него не было стабильного заработка, и добровольно оплачивать долг не мужчина планировал.

Судебный пристав наложил арест на банковские счета неплательщика, но это никак на него не повлияло. Тогда представитель ведомства ограничил должнику выезд за пределы страны, а также ограничил право управлять транспортными средствами. После чего должника объявили в розыск.

В результате неплательщик вышел на связь с судебными приставами и выразил желание полностью погасить долги, включая исполнительский сбор в размере 125 тысяч рублей. После погашения долга мужчина устроился на официальную работу. Средства на содержание несовершеннолетнего ребенка будут удерживаться из его зарплаты.

Напомним, нижегородские судебные приставы взыскали 500 млн рублей долгов по алиментам.

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Теги:
Долги УФССП
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