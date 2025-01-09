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Общество

Нижегородцы выступили против строительства высотного дома напротив парка "Швейцария"

14 января 2025 16:59  [102] Общество

Фото: admgor.nnov.ru

Несколько жителей Приокского района в Нижнем Новгороде выступили против строительства высотного дома напротив парка "Швейцария". Об этом сообщается на сайте мэрии.

Застройщик ООО СЗ "Строй-Риэлти и К" планирует построить дом переменной этажности высотой в 12-25 этажей в границах улиц 40 лет Октября, Работкинской и Горной.

Обсуждения проекта планировки земельного участка для строительства высотного дома провели в декабре 2024 года. Большая часть участников обсуждений высказалась против строительства дома из-за предполагаемой вырубки деревьев.

"Категорически против этого проекта! Почему прицепились к этим зеленым зонам? Неужели у нас недостаточно ветхих домов для строительства? В частности, на улице Пятигорской вдоль проспекта Гагарина люди живут в невыносимых условиях, а строить новые дома хотят именно на месте скверов", - написал один из участников общественных обсуждений.

Другой участник обсуждений считает, что данная застройка нанесет экологический ущерб городу из-за вырубки зеленых насаждений.

"Также повысится нагрузка на коммуникации", - добавил он.

Нашлись среди участников обсуждений и те, кто поддержал строительство дома. Они считают, что новая застройка позволит благоустроить неухоженный, по их мнению, участок.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде достроили проблемный ЖК "Дом у озера".

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Теги:
Жилье Строительство
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