Нижегородцы выступили против строительства высотного дома напротив парка "Швейцария"

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Несколько жителей Приокского района в Нижнем Новгороде выступили против строительства высотного дома напротив парка "Швейцария". Об этом сообщается на сайте мэрии.
Застройщик ООО СЗ "Строй-Риэлти и К" планирует построить дом переменной этажности высотой в 12-25 этажей в границах улиц 40 лет Октября, Работкинской и Горной.
Обсуждения проекта планировки земельного участка для строительства высотного дома провели в декабре 2024 года. Большая часть участников обсуждений высказалась против строительства дома из-за предполагаемой вырубки деревьев.
"Категорически против этого проекта! Почему прицепились к этим зеленым зонам? Неужели у нас недостаточно ветхих домов для строительства? В частности, на улице Пятигорской вдоль проспекта Гагарина люди живут в невыносимых условиях, а строить новые дома хотят именно на месте скверов", - написал один из участников общественных обсуждений.
Другой участник обсуждений считает, что данная застройка нанесет экологический ущерб городу из-за вырубки зеленых насаждений.
"Также повысится нагрузка на коммуникации", - добавил он.
Нашлись среди участников обсуждений и те, кто поддержал строительство дома. Они считают, что новая застройка позволит благоустроить неухоженный, по их мнению, участок.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде достроили проблемный ЖК "Дом у озера".
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