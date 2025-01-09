Проблемный ЖК "Дом у озера" достроили в Нижнем Новгороде Общество

Фото: инспекция гостройнадзора Нижегородской области

ЖК "Дом у озера" на улице Архангельской, 4 в Канавинском районе Нижнего Новгорода получил заключение о соответствии проектной документации (ЗОС). Об этом сообщается в официальной группе инспекции госстройнадзора региона в VK.

Напомним, что завершением строительства дома занималось ООО "КАСКАД ИНВЕСТ СЗ". При этом компания планировала ввести в эксплуатацию пятнадцатиэтажный ЖК "Дом у озера" с техническим этажом еще в апреле 2024 года.

Как сообщалось ранее, строительство дома началось в 1990-е годы. В 2019-м планировалось, что ЖК "Дом у озера" будет достроен в течение трех лет. На тот момент его строительная готовность составляла 56%. В 2022 году прокуратура обязала застройщика законсервировать недострой.

Кстати, ранее в Нижнем Новгороде достроили проблемный дом на Генкиной.