Катки и хоккейные площадки Нижнего Новгорода
Календарь для предпринимателей на январь 2025 года
Туристический налог ввели в Балахнинском районе
Новые автомобили "Волга" начали готовить к испытаниям
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
13 января 2025 17:42  [58] Туристический налог ввели в Кстовском районе с 1 января
13 января 2025 17:25  [78] Четыре тройни родились впервые за много лет в Нижегородской области
13 января 2025 17:00  [131] Проблемный ЖК "Дом у озера" достроили в Нижнем Новгороде
13 января 2025 16:16  [122] Нижегородский доброволец: "Будем приближать победу"
13 января 2025 14:33  [163] Микологи заверили, что зимние грибы безопасны и их можно собирать
13 января 2025 14:25  [167] Бесплатные билеты на каток у Нижегородской ярмарки предоставили семьям участников СВО
13 января 2025 14:19  [167] Снегопад повлиял на схему автобусного маршрута А-46 в Нижнем Новгороде
13 января 2025 14:10  [194] Новый трамвайный маршрут запустили в Нижнем Новгороде с 13 января
13 января 2025 14:07  [179] 70% новорожденных в Нижегородской области были зарегистрированы через онлайн-сервис
13 января 2025 13:55  [174] Коммунальщики Нижнего Новгорода вышли на полный цикл уборки дорог из-за снегопада
Общество

Проблемный ЖК "Дом у озера" достроили в Нижнем Новгороде

13 января 2025 17:00  [131] Общество

Фото: инспекция гостройнадзора Нижегородской области

ЖК "Дом у озера" на улице Архангельской, 4 в Канавинском районе Нижнего Новгорода получил заключение о соответствии проектной документации (ЗОС). Об этом сообщается в официальной группе инспекции госстройнадзора региона в VK.

Напомним, что завершением строительства дома занималось ООО "КАСКАД ИНВЕСТ СЗ". При этом компания планировала ввести в эксплуатацию пятнадцатиэтажный ЖК "Дом у озера" с техническим этажом еще в апреле 2024 года.

Как сообщалось ранее, строительство дома началось в 1990-е годы. В 2019-м планировалось, что ЖК "Дом у озера" будет достроен в течение трех лет. На тот момент его строительная готовность составляла 56%. В 2022 году прокуратура обязала застройщика законсервировать недострой.

Кстати, ранее в Нижнем Новгороде достроили проблемный дом на Генкиной.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Долгострои Жилье Строительство
Поделиться:
Новости по теме
13 февраля 2024 12:11  [1062] Проект достройки дома на улице Генкиной в Нижнем Новгороде прошел госэкспертизу
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Святки-2025
09 января 2025 13:23Святки на Щёлоковском хуторе
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph