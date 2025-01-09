Нижегородец Вадим Воробьев покинул пост исполнительного директора ЛУКОЙЛа Бизнес

Нижегородец Вадим Воробьев досрочно ушел с должности главного исполнительного директора ПАО "ЛУКОЙЛ". Об этом сообщает Центр раскрытия корпоративной информации.

Отмечается, что соответствующее решение принял совет директоров нефтяной компании 14 января.

Новым главным исполнительным директором нефтяной компании стал Сергей Кочкуров, который до этого работал вице-президентом ЛУКОЙЛа по добыче нефти и газа в России.

Кстати, на минувшей неделе Минфин США внес Воробьева в санкционные списки.

Ранее сообщалось, что Михаил Морозов возглавил "Газпром газораспределение Нижний Новгород".

СПРАВКА:

Вадим Воробьев родился в Павлове в Нижегородской области в 1961 году. Окончил физический факультет ННГУ им. Н. И. Лобачевского. В разное время работал депутатом думы Нижнего Новгорода и Заксобрания региона. В 1998 году был избран президентом нефтяной компании "Норси-Ойл". С 2005 года - вице-президент ЛУКОЙЛа по производству и сбыту нефтепродуктов. С 2018 года - первый вице-президент ПАО "ЛУКОЙЛ", а с 31 мая 2022 года - главный исполнительный директор ЛУКОЙЛа.