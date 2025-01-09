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Общество

Введённые ограничения в аэропортах Приволжья сняты

14 января 2025 13:33  [93] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Все ограничения на приём и отправку самолётов в аэропортах Приволжья сняты. Они действовали Татарстане, Ульяновске, Пензе, Ижевске и Уфе. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-секретаря Росавиации Артёма Кореняко.

На 11:00 (мск) возобновили свою работу воздушные гавани Пензы и Ульяновска, в аэропортах Казани, Нижнекамска (Бегишево) и Бугульмы ограничения сняли в 12:05.

В Росавиации рассказали, что на запасные аэродромы были направлены два борта, летевшие в Казань, а также по одному рейсу, следующие в Нижнекамск и Бугульму.

В 13:00 к обычной работе смогли вернуться аэропорты Ижевска и Уфы.

В ведомстве отметили, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов.

"Экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет", - подчеркнул Артём Кореняко.

Напомним, ночью 14 января была отражена массированная воздушная атака на российские регионы, самая крупная с начала года. Из-за угрозы БПЛА временно прекратили приём и отправку рейсов десять аэропортов, в том числе Калуги, Саратова и Тамбова.

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Теги:
Аэропорт беспилотники СВО
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