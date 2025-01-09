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Экономика

"АвтоВАЗ" с 14 января повысил цены на две модели Lada

14 января 2025 18:52  [123] Экономика

Фото: с сайта lada.ru

Концерн "АвтоВАЗ" с 14 января повысил цены на две модели выпускаемых автомобилей — Lada Granta и Niva Legend. Повышение составило, в среднем, 1,8%. Об этом сообщил телеканал "360".

На предприятии подчеркнули, что размер индексации существенно ниже накопленной инфляции.

Отмечается, что остальных модельных линеек - Vesta, Niva Travel, Largus и новой Aura - изменение цен не затронуло.

Напомним, "АвтоВАЗ" в сентябре запустил производство автомобилей премиум-класса Lada Aura на платформе Lada Vesta. Новинка встала на конвейер основного завода в Тольятти. Автомобиль оснащён двигателем 1,8 литра мощностью 122 лошадиных силы и АКП. Салон выполнен в натуральной коже российского производства. В продажу новинка поступила в декабре. Её рекомендованная розничная цена стартует от 2,6 млн рублей.

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Теги:
Автомобили Индексация Цены
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