Lada стала самым угоняемым автомобилем в России в 2024 году Общество

Фото: lada.ru

Количество угонов в России в 2024 году сократилось на 22%. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на предварительную аналитику уходящего года от страхового дома ВСК.

По данным аналитиков, самое большое число угонов зафиксировано в Москве и на Северном Кавказе. Около 40% угонов зафиксировано в Москве, 26% - в Дагестане, 17% - Кабардино-Балкарии. Пик преступлений в текущем году пришелся на февраль, март и июль - по 29% угонов. Реже всего машины угоняли в январе, мае и августе - менее 3% в каждый период.

Эксперты уточнили, что чаще всего в России угоняли автомобили LADA. На эту модель приходится 66% всех угнанных авто. Далее следуют Lexus - 8,5%, Hyundai и Kia - по 6%, а также BMW, Mitsubishi, Toyota и Volkswagen - по 2,8%. При этом больше всего угоняли LADA Vesta и LADA Granta - 37% и 28% соответственно. В основном жертвами преступников становились корпоративные автопарки - 77% случаев в 2024 году.

Ранее сообщалось, что новую модель Lada Aura начали продавать в России. Также сообщалось, что "АвтоВАЗ" запустит производство российского электромобиля e-Largus.