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Нижегородские "Волги" могут получить навигацию от "Яндекса"

15 января 2025 08:19  [41] Бизнес

Фото: Никита Духник

Возможность установки карт от "Яндекса" на нижегородские "Волги" рассматривается производителем, сообщает Telegram-канал "Китайские автомобили".

Согласно информации, нижегородское предприятие по сборке и выпуску новых "Волг" уже провело локализацию.

По предварительным данным, на автомобиле поставят новый руль, а на центральном мониторе будет интегрирована карта от "Яндекса".

Напомним, что нижегородский завод зарегистрировал права на бренд "Volga".

Автомобили "Волга" начали готовить к испытаниям в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Автопром Производство
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