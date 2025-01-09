Нижегородские "Волги" могут получить навигацию от "Яндекса"

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Возможность установки карт от "Яндекса" на нижегородские "Волги" рассматривается производителем, сообщает Telegram-канал "Китайские автомобили".
Согласно информации, нижегородское предприятие по сборке и выпуску новых "Волг" уже провело локализацию.
По предварительным данным, на автомобиле поставят новый руль, а на центральном мониторе будет интегрирована карта от "Яндекса".
Напомним, что нижегородский завод зарегистрировал права на бренд "Volga".
Автомобили "Волга" начали готовить к испытаниям в Нижнем Новгороде.
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