Автомобили "Волга" начали готовить к испытаниям в Нижнем Новгороде Бизнес

Фото: Никита Духник

Автомобили "Волга" начали готовить к испытаниям в Нижнем Новгороде, сообщает Telegram-канал "Китайские автомобили".

Согласно информации, для моделей C40, K30 и K40 бренда "Volga" завод "Производство легковых автомобилей" получил номера для испытаний машин без привязки к VIN-номерам.

Напомним, что автомобили "Волга" планировалось начать выпускать в Нижнем Новгороде в середине 2024 года, а с 2025 года по планам стартует сборка в режиме полного цикла.

О планах по возрождению производства автомобилей "Волга" ранее заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.