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Автомобили "Волга" начали готовить к испытаниям в Нижнем Новгороде, сообщает Telegram-канал "Китайские автомобили".
Согласно информации, для моделей C40, K30 и K40 бренда "Volga" завод "Производство легковых автомобилей" получил номера для испытаний машин без привязки к VIN-номерам.
Напомним, что автомобили "Волга" планировалось начать выпускать в Нижнем Новгороде в середине 2024 года, а с 2025 года по планам стартует сборка в режиме полного цикла.
О планах по возрождению производства автомобилей "Волга" ранее заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
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