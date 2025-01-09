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Общество

Купеческому дому Исаака Рязанова в Городце ищут инвесторов для восстановления

15 января 2025 12:15  [91] Общество

Фото: tg-канал АНО "АСИРИС"

В Городце ищут инвестора для сохранения старинного купеческого дома. Как сообщается в Telegram-канале АНО "АСИРИС", здание имеет статус объекта культурного наследия и внесено в список исторической недвижимости региона.

Жилой дом купца Исаака Павловича Рязанова был построен в начале XX века. Первым владельцем был хозяин чугунолитейного завода. Общая площадь здания составляет около 147 кв. метров, а площадь участка — 2,36 тысячи кв. метров. 

Дом купца Рязанова, сохранивший свой первоначальный облик,  расположен рядом с озером Святым и древним земляным валом.  Шесть комнат разделены коридором с тёмной прихожей. В центральной части дома находится лестница, ведущая на мезонин с прихожей и двумя комнатами. К заднему фасаду дома примыкают сени, к торцам — веранда и тамбур. Дом украшают пилястры, антаблемент и орнаментальные композиции. Кроме того, у дома оригинальные двери, карнизы и печи.

В настоящее время дом принадлежит муниципалитету, но его могут передать инвестору, чтобы сохранить и восстановить. Чтобы стать инвестором, необходимо заполнить специальную форму, после чего с претендентом свяжется специалист Агентства по сохранению и развитию исторической среды.

Отмечается, что в настоящее время в Каталоге исторической недвижимости Нижегородской области содержится 68 объектов, доступных для инвесторов.

Ранее сообщалось, что нижегородские власти передадут инвесторам для реставрации 15 домов в двух исторических кварталах.

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Теги:
инвесторы История Реставрация
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