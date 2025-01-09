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Происшествия

Уснувшему в чужой квартире вору в Арзамасе светит до 4,5 года тюрьмы

15 января 2025 13:28  [115] Происшествия

Вор-домушник уснул на месте преступления в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

В полицию обратился 35-летний житель Арзамаса. Он рассказал правоохранителям, что зайдя домой в квартиру на проспекте Ленина обнаружил незнакомого мужчину. Он спал на его диване, а рядом лежали деньги, которые он собирался похитить.

Полицейские приехали и задержали незваного гостя. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Кража".

Задержанный оказался 37-летний нижегородец, ранее судимый за кражи и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Он рассказал полицейским, что залез в квартиру через окно, а на украденные деньги собирался уехать в Нижний Новгород. Перед уходом из чужой квартиры рецидивист употребил спиртное и в итоге уснул на месте преступления. 

Подозреваемого арестовали. Расследование продолжается. Вору грозит до 4,5 года лишения свободы.

Напомним, вора-рецидивиста задержали в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Кража Полиция
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