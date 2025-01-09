Огромная пробка образовалась из-за ДТП с тремя авто в Кстове

Крупная пробка образовалась из-за ДТП с тремя авто на Центральном шоссе в Кстове 15 января.
Согласно данным сервиса "Яндекс Карты", затор растянулся почти на 8 км. Наибольшие затруднения наблюдаются в районе пересечения Центрального и Большемокринского шоссе.
Как сообщает Telegram-канал Ni Mash, ДТП произошло на въезде в Кстово. Черный внедорожник попытался проехать перекресток на мигающий зеленый сигнал светофора, но столкнулся с Renault. От удара внедорожник вылетел на встречную полосу, где зацепил еще один автомобиль.
Обстоятельства аварии уточняются, однако движение на участке остается сильно затрудненным.
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