Огромная пробка образовалась из-за ДТП с тремя авто в Кстове Общество

Крупная пробка образовалась из-за ДТП с тремя авто на Центральном шоссе в Кстове 15 января.

Согласно данным сервиса "Яндекс Карты", затор растянулся почти на 8 км. Наибольшие затруднения наблюдаются в районе пересечения Центрального и Большемокринского шоссе.



Как сообщает Telegram-канал Ni Mash, ДТП произошло на въезде в Кстово. Черный внедорожник попытался проехать перекресток на мигающий зеленый сигнал светофора, но столкнулся с Renault. От удара внедорожник вылетел на встречную полосу, где зацепил еще один автомобиль.



Обстоятельства аварии уточняются, однако движение на участке остается сильно затрудненным.