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Общество

Огромная пробка образовалась из-за ДТП с тремя авто в Кстове

15 января 2025 14:16  [69] Общество

Крупная пробка образовалась из-за ДТП с тремя авто на Центральном шоссе в Кстове 15 января.

Согласно данным сервиса "Яндекс Карты", затор растянулся почти на 8 км. Наибольшие затруднения наблюдаются в районе пересечения Центрального и Большемокринского шоссе.

Как сообщает Telegram-канал Ni Mash, ДТП произошло на въезде в Кстово. Черный внедорожник попытался проехать перекресток на мигающий зеленый сигнал светофора, но столкнулся с Renault. От удара внедорожник вылетел на встречную полосу, где зацепил еще один автомобиль.

Обстоятельства аварии уточняются, однако движение на участке остается сильно затрудненным.

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Теги:
ДТП пробки
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