Один человек погиб и два пострадали в ДТП на М-7 в Нижегородской области Происшествия

В среду, 15 января, около 8 часов утра на 405 км автодороги М-7 «Волга» (Москва – Уфа) произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек, а двое получили травмы. Об инциденте рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.



Все началось с столкновения автомобилей Volkswagen Polo и Chevrolet Lacetti, которые получили механические повреждения. Ситуация на дороге вызвала цепочку событий с тяжелыми последствиями.



Водитель автомобиля Ford, пытаясь избежать столкновения, начал экстренное торможение, но потерял управление и съехал в кювет. Следом водитель автомобиля Mazda, двигавшийся по левой обочине, также попытался затормозить, однако не справился с управлением и наехал на пешеходов, которые находились на правой стороне обочины.



В результате наезда 69-летний мужчина погиб на месте происшествия до приезда скорой помощи. 64-летрняя женщина и 40-летний мужчина с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу.



Обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работают сотрудники ГИБДД.

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