Роспотребнадзор запретил супермаркету продавать табачные изделия в Выксе Общество

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Нижегородский Роспотребнадзор запретил супермаркету "Пятерочка" в Выксе продавать табачные изделия из-за рядом расположенного образовательного учреждения. Об этом сообщает пресс-служба управления.

Нижегородский облсуд удовлетворил исковые требования регионального управления Роспотребнадзора к ООО "Агроторг" о запрете продажи табачных изделий в "Пятерочке" на улице Островского в районном центре.

Сотрудники Роспотребнадзора в ходе внеплановой проверки обнаружили, что супермаркет торговал табачной продукцией на расстоянии менее чем 100 метров от образовательного учреждения.

"Это противоречит нормам действующего законодательства, направленного на ограничение доступности табачных изделий для детей и подростков", - пояснили в ведомстве.

В судебном заседании представители ООО "Агроторг" указали, что после проверки в супермаркете перестали продавать табачную продукцию. Однако из-за неоднократных нарушений суд не исключает возобновление реализации табачной продукции в будущем.

Напомним, суд приостановил работу двух баров в Нижнем Новгороде.