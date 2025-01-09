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Общество

Нижегородская область вошла в топ-10 по качеству приема в российские вузы

15 января 2025 18:39  [64] Общество

Нижегородская область попала в топ-10 по качеству приема в российские вузы. Об этом свидетельствуют результаты "Мониторинга качества приема - 2024", проведенного НИУ ВШЭ.

Рейтинг вузов Нижегородской области по качеству совокупного приема возглавила Высшая школа экономики со средним баллом (82,7). В прошлом году в локальном кампусе число первокурсников, победителей олимпиад, которые были приняты без вступительных испытаний, увеличилось в 2,25 раза.

В топ-3 лучших вузов помимо НИУ ВШЭ попали НГЛУ имени Н. А Добролюбова (72,8) и ННГУ имени Н.И. Лобачевского (70,8). Четвертое место занимает Приволжский филиал Российского государственного университета правосудия (70,8), а пятое место досталось Приволжскому исследовательскому медуниверситету (68,8).

По данным исследования, абитуриенты чаще всего выбирали программы по информатике и вычислительной технике, здравоохранению, педагогическому образованию и юриспруденции.

Напомним, около 7000 иностранных студентов учатся в Нижегородской области.

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Теги:
Вузы Образование
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