Дом Мельникова-Печерского в Нижнем Новгороде восстановят после пожара Общество

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области

Возгорание в доме Мельникова-Печерского на улице Ульянова в Нижнем Новгороде полностью ликвидировано, сообщили в администрации Нижегородского района.

Напомним, что вечером 15 января загорелась кровля исторического дома, располагающегося по адресу улица Ульянова,42/16. По данным МЧС, из здания были эвакуированы пять человек. Пострадавших нет. Пожар ликвидирован на площади 250 квадратных метров.

По данным районной администрации, в ближайшее время коммунальщики и обслуживающая организация обследуют инженерные системы и конструкции пострадавшего от пожара дома.

Жильцы дома-ОКН временно разместились у знакомых и родственников. По результатам комиссионного обследования предстоит принять решение о дальнейшем размещении жителей.

При этом в управлении госохраны ОКН Нижегородской области уточнили, что указанный дом является объектом культурного наследия федерального значения, потому его надлежит восстановить.

Также там сказали, что крышу этого дома капитально отремонтировали в прошлом году. Работы были приняты фондом капремонта МКД 11 декабря.