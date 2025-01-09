Дом Мельникова-Печерского в Нижнем Новгороде восстановят после пожара

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Возгорание в доме Мельникова-Печерского на улице Ульянова в Нижнем Новгороде полностью ликвидировано, сообщили в администрации Нижегородского района.
Напомним, что вечером 15 января загорелась кровля исторического дома, располагающегося по адресу улица Ульянова,42/16. По данным МЧС, из здания были эвакуированы пять человек. Пострадавших нет. Пожар ликвидирован на площади 250 квадратных метров.
По данным районной администрации, в ближайшее время коммунальщики и обслуживающая организация обследуют инженерные системы и конструкции пострадавшего от пожара дома.
Жильцы дома-ОКН временно разместились у знакомых и родственников. По результатам комиссионного обследования предстоит принять решение о дальнейшем размещении жителей.
При этом в управлении госохраны ОКН Нижегородской области уточнили, что указанный дом является объектом культурного наследия федерального значения, потому его надлежит восстановить.
Также там сказали, что крышу этого дома капитально отремонтировали в прошлом году. Работы были приняты фондом капремонта МКД 11 декабря.
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