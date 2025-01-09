Пожарные локализовали возгорание в историческом доме на улице Ульянова

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Сотрудники МЧС локализовали возгорание на крыше дома Мельникова-Печерского в Нижнем Новгороде. Предварительная площадь пожара – 250 кв. метров, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
По имеющейся информации, кровля дома №42 по улице Ульянова загорелась в районе семи часов вечера 15 января. Пожарные незамедлительно выехали на место происшествия. Из полыхающего жилого дома были эвакуированы пять человек. Никто не пострадал.
В МЧС уточнили, что на месте возгорания развернут оперштаб. Ведется ликвидация последствий пожара.
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