Пожарные локализовали возгорание в историческом доме на улице Ульянова Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области

Сотрудники МЧС локализовали возгорание на крыше дома Мельникова-Печерского в Нижнем Новгороде. Предварительная площадь пожара – 250 кв. метров, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

По имеющейся информации, кровля дома №42 по улице Ульянова загорелась в районе семи часов вечера 15 января. Пожарные незамедлительно выехали на место происшествия. Из полыхающего жилого дома были эвакуированы пять человек. Никто не пострадал.

В МЧС уточнили, что на месте возгорания развернут оперштаб. Ведется ликвидация последствий пожара.