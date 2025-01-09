Полуприцепы начали производить на бывшем заводе Liebherr в Дзержинске Экономика

Фото: Telegram-канал "Грузовики и вообще"

В России появился новый производитель полуприцепов. Для размещения производственной базы выбрали территорию бывшего завода тяжёлой техники Liebherr, расположенного в Нижегородской области. Первую единицу продукции – автовоз с уникальным VIN-номером – собрали в конце декабря 2024 года.



По данным Telegram-канала "Грузовики и вообще", производство стартовало с выпуска автовозов, поскольку этот тип полуприцепов пользуется высоким спросом. Однако в течение 2025 года предприятие намерено наладить выпуск ещё 6-8 моделей полуприцепов различного назначения.



Проект полностью опирается на российскую инженерную мысль. При производстве используются компоненты отечественного производства, а также детали, поставляемые из Европы и Китая.

Напомним, что в Нижегородской области реализуется проект по возрождению «Волги». Презентация машин прошла на форуме ЦИРП-2024 прошлой весной. Планировалось, что в середине 2024 года начнется выпуск машин под брендом Volga, а в 2025-м стартует сборка в режиме полного цикла.

В начале текущего года выяснилось, что права на торговую марку Volga в категории автомобилей перешли в АО "Производство легковых автомобилей". Модели C40, K30 и K40 готовят к испытаниям. Также сообщалось, что нижегородские "Волги" могут получить навигацию от "Яндекса".