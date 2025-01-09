Подземный переход станции "Автозаводская-Сортировочная" отремонтируют в 2025-2026 годах Общество

Фото: администрация Автозаводского района

Подземный пешеходный переход станции "Автозаводская-Сортировочная" в Нижнем Новгороде планируется отремонтировать в 2025-2026 году. Об этом сообщили представители мэрии города, отвечая на вопросы подписчиков в VK.

Нижегородец пожаловался главе города Юрию Шалабаеву на подтопления в подземном переходе и поинтересовался, когда его отремонтируют.

Представители горадминистрации ответили, что в прошлом году администрация Автозаводского района подготовила проект капремонта подземного пешеходного перехода станции "Автозаводская-Сортировочная". При определении источника финансирования переход приведут в порядок в 2025-2026 годах.

"В настоящее время насосное оборудование в подземной переходе работает в штатном режиме, подтопления грунтовыми водами не наблюдается", - пояснили в мэрии.

Напомним, подземный переход у Комсомольской проходной ГАЗа закрыли на ремонт с 12 января.