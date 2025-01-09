Подземный переход у Комсомольской проходной закроют на ремонт с 12 января

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Подземный пешеходный переход около Комсомольской проходной Горьковского автозавода закроют на ремонт с 12 января. Об этом сообщает администрация Автозаводского района.
Нижегородцы ранее неоднократно жаловались в соцсетях на плохое состояние перехода. Подрядчик восстановит гидроизоляцию, проведет ремонт лестниц, стен, пола, а также потолка и ливневой канализации. Кроме того, будет выполнена замена системы энергоснабжения и другие работы.
На время проведения ремонта нижегородцы могут воспользоваться подземным пешеходным переходом станции метро "Комсомольская", которые находятся рядом.
По информации администрации Автозаводского района, в 2024 году были выполнены работы на подземном пешеходном переходе "Станция Автозаводская-Сортировочная". Также были отремонтированы входные группы на переходе у проспекта Бусыгина, а на переходах у 6-й проходной и в пос. Стригино привели в порядок ступени. Сейчас идет разработка проектно-сметной документации на выполнение капитального ремонта подземного пешеходного перехода "Станция Автозаводская-Сортировочная".
Ранее сообщалось, что проект капремонта двух корпусов Нижегородской детской больницы прошел госэкспертизу.
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