Подземный переход у Комсомольской проходной закроют на ремонт с 12 января Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Подземный пешеходный переход около Комсомольской проходной Горьковского автозавода закроют на ремонт с 12 января. Об этом сообщает администрация Автозаводского района.

Нижегородцы ранее неоднократно жаловались в соцсетях на плохое состояние перехода. Подрядчик восстановит гидроизоляцию, проведет ремонт лестниц, стен, пола, а также потолка и ливневой канализации. Кроме того, будет выполнена замена системы энергоснабжения и другие работы.

На время проведения ремонта нижегородцы могут воспользоваться подземным пешеходным переходом станции метро "Комсомольская", которые находятся рядом.

По информации администрации Автозаводского района, в 2024 году были выполнены работы на подземном пешеходном переходе "Станция Автозаводская-Сортировочная". Также были отремонтированы входные группы на переходе у проспекта Бусыгина, а на переходах у 6-й проходной и в пос. Стригино привели в порядок ступени. Сейчас идет разработка проектно-сметной документации на выполнение капитального ремонта подземного пешеходного перехода "Станция Автозаводская-Сортировочная".

Ранее сообщалось, что проект капремонта двух корпусов Нижегородской детской больницы прошел госэкспертизу.