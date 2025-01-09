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Происшествия

Мать и двое детей отравились угарным газом в Арзамасе

16 января 2025 11:30  [80] Происшествия

Следователи Арзамаса выясняют обстоятельства инцидента, связанного с отравлением угарным газом.

По предварительной информации, 15 января вечером в одной из квартир на улице Октябрьской женщина и двое ее детей почувствовали резкое ухудшение самочувствия. Пострадавших срочно доставили в медицинское учреждение, где им оказали всю необходимую помощь. В настоящее время их жизни ничего не угрожает.

Как выяснилось, квартира была оборудована газовой колонкой. Следователи проводят проверку, чтобы определить причины случившегося и установить все обстоятельства происшествия.

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Теги:
Арзамас Здоровье Отравление
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