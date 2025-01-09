Мать и двое детей отравились угарным газом в Арзамасе Происшествия

Следователи Арзамаса выясняют обстоятельства инцидента, связанного с отравлением угарным газом.



По предварительной информации, 15 января вечером в одной из квартир на улице Октябрьской женщина и двое ее детей почувствовали резкое ухудшение самочувствия. Пострадавших срочно доставили в медицинское учреждение, где им оказали всю необходимую помощь. В настоящее время их жизни ничего не угрожает.



Как выяснилось, квартира была оборудована газовой колонкой. Следователи проводят проверку, чтобы определить причины случившегося и установить все обстоятельства происшествия.